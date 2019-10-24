На Урале под суд отправили трех грабителей-мигрантов, укравших у почтальонов больше 590 тысяч

24 Окт. 09:40 2019-10-24T14:44:09+03:00

На Урале под суд отправили трех грабителей-мигрантов, которые украли у почтальонов больше 590 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Красноуральска направила в суд дело трех мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которых обвиняют в грабеже. В июле этого года они, сговорившись, накинулись на почтальонов «Почты России», которые доставляли пенсию.

- Они распределили между собой роли, условившись, что сумку с деньгами у почтальона отберет один, другой выступит в роли водителя, а третий укажет на место, где будут находиться сотрудники почты, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Через несколько дней, подъехав к нужному дому, они затаились и стали ждать. Увидев остановившийся рядом с одним из домов фургон «Почты России», они набросились на трех женщин-почтальонов, забрали сумку с деньгами и сбежали.

Всего они украли больше 590 тысяч рублей, которые успели потратить на себя. Но их быстро поймали и завели на них уголовные дела. Свою вину они полностью признали. Сейчас грабители находятся под стражей, а дела переданы в Красноуральский районный суд - теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

- Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, - добавили в пресс-службе «Почты России». - Все обязательства перед клиентами при любых обстоятельствах выполняются в срок и в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU