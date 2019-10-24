2019-10-24T14:22:26+03:00
Общество

Аэровокзал на Ботанике отказались признать памятником архитектуры

Его оценивали сразу четыре экспертные группы - и все дали отрицательный ответ
Мария Трапезникова
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Аэровокзал был построен еще в середине 1930-х годов. Фото: Google MapsАэровокзал был построен еще в середине 1930-х годов. Фото: Google Maps
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Эксперты из Управления госохраны памятников Свердловской области изучили здание Уктусского аэровозкала, который пустует на Ботанике уже много лет, и решили не признавать его памятником архитектуры. А, значит, теперь со зданием можно сделать что угодно.

- Аэровокзал оценивали сразу несколько экспертов, получилось четыре отрицательных заключения. Там не сохранилось ни исторической среды, ни летного поля. Поэтому было принято решение о том, что признавать его выявленным объектом культурного наследия просто нецелесообразно, - объяснили в Управлении госохраны.

Здание аэровокзала на Ботанике построили еще во второй половине 1930-х годов - раньше здесь располагалось Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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