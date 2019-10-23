Главу свердловской полиции возмутила недостаточная профилактика подростковой преступности в регионе

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-23T18:16:31+03:00

В центре правонарушителей во время проверки находился всего один подросток

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Начальник Главного управления МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков сегодня посетил Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на улице Ангарской в Екатеринбурге. В учреждении содержатся трудные подростки, нарушившие закон. Попасть сюда молодые люди могут исключительно по решению суда на срок не более 30 суток.

Специалисты, работая с детьми, выясняют причины совершенных ими правонарушений. Сотрудники ОВД, в том числе профессиональные психологи, помогают подросткам разобраться в сложных жизненных ситуациях. Только в текущем году через Центр прошло 145 трудных подростков.

- Генерал Мешков обошел все служебные помещения, проверил их состояние, поинтересовался, в каких условиях живут и обучаются дети, чем они питаются. Как выяснилось, на момент проверки в Центре находился всего лишь один юноша 2005 года рождения, помещенный на временное содержание за совершение 18 краж. Сказать, что это обстоятельство возмутило руководителя Главного управления, значит, ничего не сказать. При существующем уровне преступности среди несовершеннолетних на Среднем Урале и затратах из государственного бюджета, такое положение дел не допустимо, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Только за девять месяцев 2019 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ увеличилось на 5,5 % и составило 77. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечен 61 подросток, из них 26 имеют диагноз «наркоман». 238 подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Увеличилось количество несовершеннолетних, повторно совершающих преступления. В этом году ранее судимые юноши совершили 446 преступлений. В ПДН поставлено на учет 539 групп антиобщественной направленности. В составе групп различной степени тяжести преступления совершили 880 подростков. Так, например они совершили 537 краж чужого имущества, 42 угона автотранспортных средств, 59 грабежей и 11 разбойных нападений.

Глава свердловской полиции дал указание детально проанализировать причины низкой наполняемости центра в Екатеринбурге и его филиала в Нижнем Тагиле. На период отсутствия правонарушителей в учреждении личный состав ведомства будет направляться по графику в подразделения ПДН Екатеринбурга для работы на улицах, в учебных заведениях и в неблагополучных семьях по линии профилактической деятельности.

- Помещение злостных юных нарушителей в центр не нужно воспринимать как проявление жестокости со стороны взрослых. Если имеется хоть один шанс спасти их от тюрьмы, им надо воспользоваться, - отметил Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU