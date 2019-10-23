2019-10-23T07:57:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге за вырубку деревьев в Юго-Западном парке заплатят 124 тысячи

Там хотят спилить 72 старых и больных сосны
Мария Трапезникова
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В Юго-Западном парке вырубят деревьяВ Юго-Западном парке вырубят деревьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 95-ом квартале Юго-Западного парка Екатеринбурга хотят вырубить 72 аварийных сосны. Такие работы заказала «Дирекция лесных парков» - и даже готова заплатить за них 124 200 рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Там же указано, что все работы должны быть завершены до 10 декабря этого года. Все спиленные деревья отправятся на лесопилку.

- Цель выполнения работ – недопущение вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу и имуществу граждан, улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций, - сообщается в документах.

Черно-белыми полосками указаны границы работ. Фото: проектная документация

Черно-белыми полосками указаны границы работ. Фото: проектная документация

Отметим, что подобная вырубка старых деревьев далеко не первый случай в Екатеринбурге – недавно, например, часть больных стволов спилили в Литературном квартале. И это вызвало кучу недовольства у общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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