Искали останки старинного ипподрома: в Екатеринбурге археологи раскопали парк за Дворцом молодежи

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-22T19:30:45+03:00

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В Екатеринбурге археологи раскопали парк за Дворцом молодежи. Они искали останки старинного ипподрома, который находился на территории с 1880-х по 1960-е годы. Специальную экспертизу провели перед благоустройством зеленой зоны. Раскопки провели на нескольких участках парка имени XXII Партсъезда. Но обнаружить культурное наследие специалистам не удалось.

- Изучение архивных данных и исторических картоматериалов, показало, что на территории парка располагался ипподром, однако, в стратиграфических колонках археологических разрезов артефактов, остатков конструкций или каких-либо других признаков культурного слоя не обнаружено. В северной и западной частях обследуемого участка зафиксированы напластования строительного мусора, относящиеся ко 2-ой половине 20 века, мощностью до 3 метров, - написано в документе экспертизы.

Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия

В 2016 году в западной части парка уже проводили раскопки. Тогда культурный слой тоже не обнаружили. Но, по словам экспертов современные методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они ни проводились, не позволяют со стопроцентной вероятностью выявить все археологические объекты.

После экспертизы специалисты разрешили благоустроить парк, но в случае нахождения чего-то ценного необходимо будет приостановить работы. А обнаруженные предметы нужно передать в органы охраны объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU