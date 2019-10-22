СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-22T19:02:33+03:00

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Свердловская область получила новую пожарную технику за 112 миллионов. Машины уедут в 19 населенных пунктов региона. Ключи от техники начальники пожарных учреждений получили сегодня от губернатора Евгения Куйвашева. Сразу после церемонии вручения 15 автоцистерн и семь коленчатых подъемников отправились в Среднеуральск, Верхнюю Туру, Талицкий, Режевской, Артинский городские округа и другие территории.

Фото: департамент информационной политики

- Профессионализму и отваге пожарных должен соответствовать и высокий уровень технической оснащенности противопожарной службы. Мы держим этот вопрос под постоянным контролем, заботясь о том, чтобы у пожарных подразделений региона была самая современная техника и самые надежные машины, - отметил Евгений Куйвашев.

По данным департамента информационной политики Свердловской области Ежегодно до 2024 года за счет областного бюджета планируется приобретение до 30 пожарных автомобилей. Кроме того, в ближайшие годы в регионе будут построены 20 пожарных депо.

Фото: департамент информационной политики

ИСТОЧНИК KP.RU