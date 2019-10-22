2019-10-22T18:24:24+03:00
Общество

Маски крика и ободки с глазами: в Кольцово задержали 60 килограмм хэллуинских товаров

Женщина пыталась провезти праздничные товары в Ташкент
Алина СУРИНА
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово задержали 60 килограмм хэллуинских товаров. Женщина пыталась провезти праздничные товары в Ташкент. С тяжелой партией карнавальных принадлежностей жительница Узбекистана прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

- В большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи. Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией, - рассказали в Уральском таможенном управлении.

Костюмы у женщины изъяли. Сейчас расследуется дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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