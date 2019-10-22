Маски крика и ободки с глазами: в Кольцово задержали 60 килограмм хэллуинских товаров
В Кольцово задержали 60 килограмм хэллуинских товаров. Женщина пыталась провезти праздничные товары в Ташкент. С тяжелой партией карнавальных принадлежностей жительница Узбекистана прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники.
Фото: Уральское таможенное управление
- В большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи. Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией, - рассказали в Уральском таможенном управлении.
Костюмы у женщины изъяли. Сейчас расследуется дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU