СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-22T17:50:10+03:00

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Екатеринбург готовят к 75-летнему юбилею Победы. На сайте администрации опубликовали план мероприятий по подготовке и проведению праздника. Руководить оргкомитетом будет Александр Высокинский. Он же будет контролировать готовность города к юбилею.

Согласно опубликованному плану, символику и сувенирную продукцию к празднику должны разработать к первому декабря. А к первому февраля она уже должна быть готова.

В плане есть организация индивидуального сопровождения участников Великой Отечественной войны и их закрепление за должностными лицами для решения социальных и бытовых вопросов. Кроме того оргкомитет проведет мониторинг условий жизни ветеранов. С марта по апрель участников войны планируют отправить отдохнуть в санаторий.

Также в планах у комитета по организации праздника издать книгу «Книгу Всенародной Памяти» и вручить ветеранам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

К юбилею Победы в Екатеринбурге создадут мемориал в память о свердловчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, с указанием имен. Планируется назвать некоторые улицы Екатеринбурга именами героев этой страшной войны.

Скорое открытие музея «Эрмитаж-Урал» и музея тыла организаторы приурочили к празднованию Победы.

Полный список запланированных мероприятий по подготовке к празднику можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU