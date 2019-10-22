«Это даже не шевелилось»: свердловчанка нашла в банке с фасолью нечто
Жительница Екатеринбурга нашла в банке с фасолью совсем не бобы. Лакомство женщина купила в соседнем магазине в микрорайоне Химмаш. Придя из продуктового, свердловчанка начала открывать банку и внутри обнаружила белые пятна. Оказалось, что это были личинки, правда, непрошеные гости уже не шевелились. Своей находкой она поделилась в группе «Подслушано Химмаш».
- Открыла, перемешала, что-то пошло не так, - написала она, прикрепив к своей истории ужасающие фото.
На шокирующие снимки отреагировали пользователи соцсети «Вконтакте». Кто-то шутил по поводу необычно мясной добавки, а некоторые брезгливо отписывались по поводу неожиданного деликатеса.
- Да нормально. Фасоль с мясом, - говорят читатели.
- С одной стороны красная цена... С другой хорошо, что я пока не ел, - отмечает другой пользователь.
ИСТОЧНИК KP.RU