«Это даже не шевелилось»: свердловчанка нашла в банке с фасолью нечто

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-22T12:07:48+03:00

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Жительница Екатеринбурга нашла в банке с фасолью совсем не бобы. Лакомство женщина купила в соседнем магазине в микрорайоне Химмаш. Придя из продуктового, свердловчанка начала открывать банку и внутри обнаружила белые пятна. Оказалось, что это были личинки, правда, непрошеные гости уже не шевелились. Своей находкой она поделилась в группе «Подслушано Химмаш».

- Открыла, перемешала, что-то пошло не так, - написала она, прикрепив к своей истории ужасающие фото.

На шокирующие снимки отреагировали пользователи соцсети «Вконтакте». Кто-то шутил по поводу необычно мясной добавки, а некоторые брезгливо отписывались по поводу неожиданного деликатеса.

- Да нормально. Фасоль с мясом, - говорят читатели.

- С одной стороны красная цена... С другой хорошо, что я пока не ел, - отмечает другой пользователь.

ИСТОЧНИК KP.RU