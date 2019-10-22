Три сквера в Екатеринбурге защитили от застройки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-22T11:07:55+03:00

Горожанам есть, где отдохнуть Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2035 году количество парков и скверов в городе вырастет с 16 до 40

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Во вторник, 22 октября, Гордума Екатеринбурга перевела три городских сквера в статус особо охраняемых природных территорий местного значения, тем самым защитив их от застройки.

Речь идет о сквере по улице Клары Цеткин в Литературном квартале, где растут редкие деревья, сквер ЮНЭСКО у Храма на Крови и сквер Джавахарлала Неру на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов.

Вопрос на заседании вынесла на обсуждение председатель комитате по экологии и благоустройству Екатерина Мурзина.

- С 2007 года администрация города в лице профильного комитета ведет работу по приданию скверам и паркам статуса особо охраняемых природных территорий местного значения. Сегодня в Екатеринбурге создано 16 таких территорий общей площадью 138,2 гектара, - рассказала Екатерина Мурзина. – К 2035 году Стратегическим планом развития города Екатеринбурга предусмотрено увеличение количества таких территорий до 40 единиц.

По словам чиновницы, новый статус позволяет сохранить в городе комфортную среду обитания и защитить скверы от застройки.

- Придание нового статуса – это первый шаг. В дальнейшем нам предстоит решить, на какие средства мы будем благоустраивать скверы, - отметил депутат Гордумы Андрей Пирожков.

По итогам голосования три сквера в Екатеринбурге получили статус ООПТ местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU