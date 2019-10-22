Уральца, продавшего больше 7,5 тысяч бутылок «паленого» алкоголя, отправили под суд

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-22T07:57:21+03:00

В Каменском районе под суд отправили местного жителя, который подделывал алкогольные маркировки, а затем продавал бутылки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы

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В Каменском районе под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в незаконном сбыте «паленого» алкоголя на сумму в 1,6 миллионов рублей. Всю продукцию он предварительно купил в Екатеринбурге.

- Согласно экспертизе, наклеенные на боковую поверхность изъятых бутылок федеральные специальные марки выполнены высоким способом печати – а это является подделкой, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли у мужчины больше 7,5 тысяч бутылок с поддельными маркировками.

На него заведено уголовное дело, которое было передано в Каменский районный суд. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 6 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU