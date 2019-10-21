В центре Екатеринбурга за 84 миллиона продают пентхаус с личной спа-зоной

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-21T12:15:17+03:00

В квартире четыре ванных комнаты. Фото: N1.RU

Квартира занимает два этажа и находится в 10 минутах ходьбы от Площади 1905 года

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В самом центре Екатеринбурга, в клубном доме «Тихвинъ», за 84 миллиона рублей продают пенхаус с террасой в 150 «квадратов» и личной СПА-зоной. Квартира занимает 8-9 этажи.

А еще большая терраса. Фото: N1.RU

- В доме выполнен дизайнерский ремонт, использованы высококачественные натуральные материалы. У дома есть повышенная система безопасности, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.

Фото: N1.RU

Общая площадь дома – 429 квадратных метров. В квартире шесть комнат, две кухни и четыре ванных комнаты.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU