В центре Екатеринбурга за 84 миллиона продают пентхаус с личной спа-зоной
Квартира занимает два этажа и находится в 10 минутах ходьбы от Площади 1905 года
В квартире четыре ванных комнаты. Фото: N1.RU
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В самом центре Екатеринбурга, в клубном доме «Тихвинъ», за 84 миллиона рублей продают пенхаус с террасой в 150 «квадратов» и личной СПА-зоной. Квартира занимает 8-9 этажи.
А еще большая терраса. Фото: N1.RU
- В доме выполнен дизайнерский ремонт, использованы высококачественные натуральные материалы. У дома есть повышенная система безопасности, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.
Фото: N1.RU
Общая площадь дома – 429 квадратных метров. В квартире шесть комнат, две кухни и четыре ванных комнаты.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU