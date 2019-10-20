2019-10-20T07:53:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге неопытный водитель сбил пенсионера

Мужчина скончался на месте
Юлия СТАЛИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга.Фото: отделение пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга.
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В Екатеринбурге накануне вечером, 19 октября, случилось смертельное ДТП. Как передает пресс-служба городской ГИБДД, автомобиль KIA сбил пенсионера на проспекте Седова. Пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте. В результате пешеход скончался на месте.

- На места ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - сообщают в госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель KIA получил права два месяца назад. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины, почему мужчина был на дороге и в каком состоянии.

- Обращаем внимание водителей, быть предельно внимательными и острожными на дороге при управлении транспортным средством, выбирать скорость с учетом дорожных условий, а пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, - добавили в отделение пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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