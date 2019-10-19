В Екатеринбурге бездомный мужчина избил палкой 14-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-19T18:59:41+03:00

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Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах нападения на 14-летнего школьника. О неизвестном мужчине, который вечером набросился на подростка и избил его палкой, правоохранителям сообщил дедушка мальчика.

- Инспекторы ПДН отдела полиции №6 опросили подростка. Он рассказал, что шел в школу и по дороге напротив дома по переулку Разъездному некий мужчина нанес ему несколько ударов палкой, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – Ребенка на «скорой» доставили в больницу. Ему поставили диагноз – ушиб мягких тканей головы, перелом костей руки.

Мальчику наложили гипс. Сейчас он сидит дома. Кстати, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних вскоре нашли нападавшего. Им оказался бездомный 35-летний мужчина.

- Свою вину он признал. Пояснил, что при виде ребенка у него возникла к нему неприязнь, в связи с чем он взял палку и напал, - добавляют в ведомстве.

Теперь по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU