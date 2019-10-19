В Екатеринбурге бездомный мужчина избил палкой 14-летнего школьника
Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах нападения на 14-летнего школьника. О неизвестном мужчине, который вечером набросился на подростка и избил его палкой, правоохранителям сообщил дедушка мальчика.
- Инспекторы ПДН отдела полиции №6 опросили подростка. Он рассказал, что шел в школу и по дороге напротив дома по переулку Разъездному некий мужчина нанес ему несколько ударов палкой, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – Ребенка на «скорой» доставили в больницу. Ему поставили диагноз – ушиб мягких тканей головы, перелом костей руки.
Мальчику наложили гипс. Сейчас он сидит дома. Кстати, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних вскоре нашли нападавшего. Им оказался бездомный 35-летний мужчина.
- Свою вину он признал. Пояснил, что при виде ребенка у него возникла к нему неприязнь, в связи с чем он взял палку и напал, - добавляют в ведомстве.
Теперь по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU