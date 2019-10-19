В понедельник в Екатеринбурге будет мокрый снег и дождь
Днем столбики термометров поднимутся до +7
В начале следующей недели в столице Урала будет чуть теплее, чем в конце нынешней.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В воскресенье столбики термометров ночью в Екатеринбурге опустятся до -6…-8 градусов Цельсия, а днем поднимутся до +1…+3. Также синоптики обещают юго-западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду, переменную облачность, ну и небольшие осадки. А вот в понедельник будет чуть теплее.
- Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5…+7 градусов, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
Также в ночь с воскресенья на понедельник ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а днем в виде дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU