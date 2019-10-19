На улице Черкасской две пожарные машины тушили вспыхнувшую легковушку

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-19T09:51:37+03:00

Пожарные справились с огнем за четыре минуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В первом часу ночи помощь пожарных Екатеринбурга понадобилась на улице Черкасской. Там загорелся легковой автомобиль ВАЗ-2114.

- Сообщение о пожаре поступило в 00.12, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади в три квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС. Пламя удалось потушить за четыре минуты. Отмечается, что никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU