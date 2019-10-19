На улице Черкасской две пожарные машины тушили вспыхнувшую легковушку
Никто из людей не пострадал
Пожарные справились с огнем за четыре минуты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В первом часу ночи помощь пожарных Екатеринбурга понадобилась на улице Черкасской. Там загорелся легковой автомобиль ВАЗ-2114.
- Сообщение о пожаре поступило в 00.12, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади в три квадратных метра повреждены моторный отсек и салон автомобиля.
К месту ЧП выезжали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС. Пламя удалось потушить за четыре минуты. Отмечается, что никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU