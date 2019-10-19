2019-10-19T08:30:35+03:00
Общество

Прохожий в Екатеринбурге спас кошку, которую избивала палками группа детей

У животного множество переломов
Данил СВЕЧКОВ
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Пока животному проводится противошоковая терапия. Фото: vk.com/priyut_klyaksaПока животному проводится противошоковая терапия. Фото: vk.com/priyut_klyaksa
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В Екатеринбурге собирают деньги на лечение кошки, которую искалечила группа детей. Как сообщают представители частного приюта для травмированных животных «Клякса», случилось это на ВИЗе. От детей кошку спас прохожий.

- Кошка лежала в центре круга, а дети... беспощадно забивали ее палками, - сообщают сотрудники приюта. - Мужчина разогнал их и подхватил бедное животное на руки. Срочно связавшись с Приютом, привез несчастную в клинику. По заключению врачей кошка - мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит. Множественные переломы. Внутрисуставной осколчатый перелом нижней трети плечевой кости. Множественные переломы таза.

Как отмечают в приюте, не исключено, что у кошки также есть и другие переломы, но чтобы найти их нужно провести дополнительное обследование.

- Предварительно собрать все это - от 20000 минимум, - говорят сотрудники приюта. - В настоящие время - противошоковая терапия. Врачи борятся за жизнь кошки. Мы, в свою очередь, готовим заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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