Прохожий в Екатеринбурге спас кошку, которую избивала палками группа детей
В Екатеринбурге собирают деньги на лечение кошки, которую искалечила группа детей. Как сообщают представители частного приюта для травмированных животных «Клякса», случилось это на ВИЗе. От детей кошку спас прохожий.
- Кошка лежала в центре круга, а дети... беспощадно забивали ее палками, - сообщают сотрудники приюта. - Мужчина разогнал их и подхватил бедное животное на руки. Срочно связавшись с Приютом, привез несчастную в клинику. По заключению врачей кошка - мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит. Множественные переломы. Внутрисуставной осколчатый перелом нижней трети плечевой кости. Множественные переломы таза.
Как отмечают в приюте, не исключено, что у кошки также есть и другие переломы, но чтобы найти их нужно провести дополнительное обследование.
- Предварительно собрать все это - от 20000 минимум, - говорят сотрудники приюта. - В настоящие время - противошоковая терапия. Врачи борятся за жизнь кошки. Мы, в свою очередь, готовим заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU