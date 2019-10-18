Отдых в обнимку с одеялом: екатеринбуржцев ждут холодные выходные

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-18T17:42:40+03:00

Выходные лучше провести дома в одеяле с горячим чаем в руке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбуржцев ждут холодные выходные. Синоптики предупреждают о ночных заморозках. Самой холодной будет суббота - днем столбики термометров опустятся до - 1-3 градусов. Ночью похолодает до - 5 - 7 градусов.

-Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, - рассказали специалисты ФГБУ «Уральское УГМС».

В воскресенье немного потеплеет. Днем ожидается + 1-3 градуса тепла. Существенных осадков не ожидается. Синоптики обещают переменную облачность, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до - 6-8 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU