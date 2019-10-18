2019-10-18T17:42:40+03:00
Общество

Отдых в обнимку с одеялом: екатеринбуржцев ждут холодные выходные

Синоптики предупреждают о ночных заморозках
Алина СУРИНА
Поделиться:
Выходные лучше провести дома в одеяле с горячим чаем в рукеВыходные лучше провести дома в одеяле с горячим чаем в рукеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбуржцев ждут холодные выходные. Синоптики предупреждают о ночных заморозках. Самой холодной будет суббота - днем столбики термометров опустятся до - 1-3 градусов. Ночью похолодает до - 5 - 7 градусов.

-Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, - рассказали специалисты ФГБУ «Уральское УГМС».

В воскресенье немного потеплеет. Днем ожидается + 1-3 градуса тепла. Существенных осадков не ожидается. Синоптики обещают переменную облачность, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до - 6-8 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие
«Хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки»: на Урале женщина пытается спасти сына от тяжелой болезни
На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия
В Екатеринбурге два подростка пытались украсть шесть пачек лапши быстрого приготовления
«Разбил стекла и замкнул провода»: на Уралмаше школьник угнал машину из-за хорошей зимней резины
Самбистки из Екатеринбурга завоевали две золотые медали в Ташкенте
«Ее подставили!»: эксперту главка полиции, пойманной с наркотиками, запретили пользоваться соцсетями
Водителей Екатеринбурга в выходные проверят на алкоголь
Появилось видео из банка, в котором грабитель убил мужчину
Эксперты прокомментировали программную статью свердловского губернатора
Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело
В Екатеринбурге состоится финал IX Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE
На Урале «черному лесорубу» грозит до семи лет тюрьмы за нелегальный спил деревьев
Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда
Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика