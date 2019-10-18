СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-18T16:26:34+03:00

В прошлые выходные за три дня сотрудники ГИБДД поймали 31 пьяного водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Водителей Екатеринбурга в выходные проверят на алкоголь. Рейд проведет городская госавтоинспекция. Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы города, и останавливать водителей за нарушение ПДД.

- Ежедневно сотрудниками городской Госавтоинспекции пресекаются более 450 нарушений правил дорожного движения, выявляются 10-15 пьяных водителей. С начала года за управление в состоянии опьянения возбуждено более 1400 административных производств, 307 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автомашиной в пьяном состоянии, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В прошлые выходные за три дня сотрудники ГИБДД поймали 31 пьяного водителя. 22 из них были совсем без прав. Те, кто впервые был пойман пьяным за рулем, получили административный штраф. Водители, повторно севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения будут привлечены к уголовной ответственности.

- Напоминаем гражданам, что сообщения о нахождении за рулем нетрезвых водителей принимаются круглосуточно по телефону 02, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

По вине пьяных водителей с начала года произошло 41 ДТП. Погибли 6 человек. Еще 58 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU