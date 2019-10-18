2019-10-18T14:48:02+03:00
Происшествия

На Урале «черному лесорубу» грозит до семи лет тюрьмы за нелегальный спил деревьев

Сумма ущерба составила больше 3,6 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за незаконную вырубку деревьевМужчине грозит до семи лет тюрьмы за незаконную вырубку деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле под суд отправили жителя Кушвы, которого обвиняют в незаконной рубке леса. В январе 2017 года он спилил больше 252 кубометров деревьев, причинив, тем самым, лесному фонду РФ ущерб на сумму больше 3,6 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия прокуратуре удалось добиться наложения ареста на имущество обвиняемого на сумму больше 3,3 миллиона рублей, в том числе на жилой дом, земельный участок и на 14 его автомобилей, - рассказали в пресс-службе Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело, которое направили в Кушвинский горсуд. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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