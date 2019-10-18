С личинками внутри: в Екатеринбурге пять тонн заразных персиков переехали бульдозером
В Екатеринбурге сегодня, 18 октября, специалисты из Управления Россельхознадзора по Свердловской области на полигоне бытовых отходов уничтожили пять тонн персиков. Их, заразных восточной плодожоркой, переехали бульдозером.
- 12,48 тонн свежих нектаринов и 5 тонн персиков привезли на Урал автомобилем из Исламской Республики Иран. По результатам досмотра и лабораторной экспертизы, во всей партии персиков обнаружили живые личинки и гусеницы восточной плодожорки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В них были гусеницы и живые личинки. Фото: Россельхознадзор
Чтобы все эти насекомые не попали в магазины, специалисты решили их уничтожить, а если попросту - сравнять с землей.
ИСТОЧНИК KP.RU