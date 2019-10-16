СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-16T18:47:37+03:00

Тема фестиваля в этом году - кулинарный театр вкуса

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В Екатеринбурге пройдет международный кулинарный фестиваль. Его тема в этом году - кулинарный театр вкуса. Такую тематику выбрали потому, что в России 2019 год объявлен годом театра. На фестиваль соберутся представители профессионального сообщества и 24 студента профильных образовательных организаций из разных регионов.

- Поступили заявки из городов Свердловской области: Нижнего Тагила, Каменск-Уральска, Красноуральска, Красноуфимска, Талицы, Первоуральска, Ирбита, Лесного, Берёзовского, Сысерти, Артей, Ревды, Режа, Качканара, Кировграда, Верхней Пышмы, Североуральска, а также Казахстана. Юные кулинары и их преподаватели из города Нур-Султан (ранее - Астана) уже проходят стажировку в ведущих ресторанах Екатеринбурга, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В номинации «Театральный бенефис» примут участие профессионалы, работающие на предприятиях общественного питания. Помимо этого, кулинары, представляющие семь районов города, покажут выставочные экспонаты - композиции из пищевых продуктов.

Добавим, что в этом году в число участников войдут лица с ограниченными возможностями здоровья из Свердловской региональной общественной организацией инвалидов «Солнечные дети».

VIII Международный фестиваль Ural Professional Cooking Cup пройдёт в четверг, 17 октября, в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме на улице Большакова, 65.

ИСТОЧНИК KP.RU