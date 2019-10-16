2019-10-16T18:02:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге гомосексуалист ограбил центр ЛГБТ

Молодой человек украл коробку с пожертвованиями
Алина СУРИНА
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Фото: сообщество "Лампа" ВКонтактеФото: сообщество "Лампа" ВКонтакте
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В Екатеринбурге гомосексуалист ограбил центр ЛГБТ. Молодой человек украл коробку с пожертвованиями. Об этом рассказало сообщество ВКонтакте «Лампа».

- В Екатеринбурге совершено самое гейское ограбление. Гей украл из ресурсного центра ЛГБТ коробку с пожертвованиями, - пишут в сообществе.

Молодой человек взял коробку, когда выходил из центра на улице Тургенева, где помогают людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Теперь гомосексуалиста с запоминающейся внешностью ищет полиция.

- 16 октября в отдел полиции № 1 поступило заявление о хищении денежных средств. Заявление зарегистрировано, по нему будет проведена проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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