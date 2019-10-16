Пострадали трое: в центре Екатеринбурга жестко столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-16T08:08:49+03:00

Ford, поворачивая налево на зеленый свет, не уступил дорогу Opel, который двигался по встречке на большой скорости

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На двух центральных улицах Екатеринбурга, Московская и Николая Островского, прямо на перекрестке накануне произошло серьезное ДТП. Ford, поворачивая налево на зеленый свет, не уступил дорогу Opel, который двигался по встречке на большой скорости. И они столкнулись.

- В результате аварии пострадали три человека: 52-летняя женщина-водитель Ford, а также 22-летний водитель и 51-летняя пассажирка Opel, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Все трое были с ушибами и травмами разной степени тяжести доставлены в ГКБ №24. Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и устанавливает точные обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU