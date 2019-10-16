Пострадали трое: в центре Екатеринбурга жестко столкнулись две иномарки
На двух центральных улицах Екатеринбурга, Московская и Николая Островского, прямо на перекрестке накануне произошло серьезное ДТП. Ford, поворачивая налево на зеленый свет, не уступил дорогу Opel, который двигался по встречке на большой скорости. И они столкнулись.
- В результате аварии пострадали три человека: 52-летняя женщина-водитель Ford, а также 22-летний водитель и 51-летняя пассажирка Opel, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Все трое были с ушибами и травмами разной степени тяжести доставлены в ГКБ №24. Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и устанавливает точные обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU