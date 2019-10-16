Уральский госпиталь Тетюхина спасут от банкротства
Госпиталь имени Тетюхина, который находится в Нижнем Тагиле, все-таки спасут от банкротства. Он продолжит сотрудничать со Свердловским Минздравом.
- Еще в мае были заключены государственные контракты на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на сумму более 200 миллионов, - отметил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
На текущий момент контракт исполнен на 83,1% от плановых объёмов. Всего, согласно контрактам, запланировано 1 155 госпитализаций.
О том, что госпиталь все- же продолжит работу, сообщил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Госпиталь сегодня функционирует в штатном режиме и в полной мере оказывает жителям Нижнего Тагила и Свердловской области медицинскую помощь, реализуя, в том числе программу государственных гарантий в области здравоохранения. Министерством здравоохранения Свердловской области медицинскому учреждению было выдано государственное задание на оказание медицинской помощи — по обязательному медицинскому страхованию и высокотехнологичной медпомощи, - отмечают в департаменте информполитики.
Напомним, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что госпиталь Тетюхина могут закрыть из-за финансовых трудностей и признать банкротом.
ИСТОЧНИК KP.RU