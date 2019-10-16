2019-10-16T08:51:02+03:00
Общество

Уральский госпиталь Тетюхина спасут от банкротства

Об этом рассказал губернатор Куйвашев и министр здравоохранения Цветков
Мария Трапезникова
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Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле все-таки продолжит работатьГоспиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле все-таки продолжит работатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госпиталь имени Тетюхина, который находится в Нижнем Тагиле, все-таки спасут от банкротства. Он продолжит сотрудничать со Свердловским Минздравом.

- Еще в мае были заключены государственные контракты на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на сумму более 200 миллионов, - отметил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

На текущий момент контракт исполнен на 83,1% от плановых объёмов. Всего, согласно контрактам, запланировано 1 155 госпитализаций.

О том, что госпиталь все- же продолжит работу, сообщил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Госпиталь сегодня функционирует в штатном режиме и в полной мере оказывает жителям Нижнего Тагила и Свердловской области медицинскую помощь, реализуя, в том числе программу государственных гарантий в области здравоохранения. Министерством здравоохранения Свердловской области медицинскому учреждению было выдано государственное задание на оказание медицинской помощи — по обязательному медицинскому страхованию и высокотехнологичной медпомощи, - отмечают в департаменте информполитики.

Напомним, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что госпиталь Тетюхина могут закрыть из-за финансовых трудностей и признать банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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