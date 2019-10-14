Проект Шипулина получил от Путина три миллиона на развитие биатлона в Свердловской области

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-14T19:02:43+03:00

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Проект Шипулина «Чемпионы будущего» получил от Путина три миллиона на развитие биатлона в Свердловской области. Благотворительный фонд бывшего спортсмена потратит деньги на популяризацию биатлона и культуры здорового образа жизни среди детей и подростков.

- В основе проекта лежит освоение детьми и подростками инновационного вида спортивной подготовки - лазерного биатлона, - написано в описании проекта.

Всего от фонда президентских грантов деньги получат 59 проектов региона. Самый большой по сумме грант получила «Ассоциация музыкантов Урала». На выигранные 13 миллионов они проведут фестиваль «Старый новый рок». На фестиваль-практикум «Кинопроба» выделили чуть больше 8 миллионов, а на фестиваль уличного кино - 6,8 миллиона. Еще один популярный в области фестиваль - EverJazz, организуемый фондом 2Умная среда» получил гораздо меньше - всего 790 тысяч рублей.

В поселке Студенческий Белоярского района появится теплый дом для бездомных и престарелых людей, оказавшихся в трудной ситуации. 499 тысяч рублей на его создание выиграла организация «Дари добро». Еще одна организация - «Особые люди» получит такую же сумму на организацию проекта по развитию инклюзивного туризма в Екатеринбурге и Свердловской области.

Почти три миллиона получит «Синара-Фонд». На эти деньги они организуют Арт-Платформу для развития и продвижения уральского современного искусства. Такую же сумму получил проект развития системы реабилитации онкопациентов организации «Вместе ради жизни». Благотворительный фонд «Я особенный» получит грант в 2,7 миллиона на «Школу особых родителей» для семей, имеющих детей с особенностями интеллекта и психического развития.

Фонд «Люблю и благодарю» выиграл грант в 493 тысячи рублей на организацию горячего питания для жителей Уралмаша и Эльмаша. Православная служба милосердия на 2,9 миллиона рублей создаст проект «Дорога к дому». Раз в полгода здесь смогут пройти программу социализации десять человек.

«Аистенок» получит 6,5 миллионов на оказание помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, а «Семья детям» - 1,6 миллионов на проект «Служба по принятию решений», который поможет специалистам государственных учреждений четырех муниципалитетов, в том числе Екатеринбурга, в развитии Школ приемных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU