2019-10-14T19:02:43+03:00
Общество

Проект Шипулина получил от Путина три миллиона на развитие биатлона в Свердловской области

Всего от фонда президентских грантов деньги получат 59 проектов региона
Алина СУРИНА
Поделиться:
От фонда президентских грантов деньги получат 59 проектов регионаОт фонда президентских грантов деньги получат 59 проектов регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Проект Шипулина «Чемпионы будущего» получил от Путина три миллиона на развитие биатлона в Свердловской области. Благотворительный фонд бывшего спортсмена потратит деньги на популяризацию биатлона и культуры здорового образа жизни среди детей и подростков.

- В основе проекта лежит освоение детьми и подростками инновационного вида спортивной подготовки - лазерного биатлона, - написано в описании проекта.

Всего от фонда президентских грантов деньги получат 59 проектов региона. Самый большой по сумме грант получила «Ассоциация музыкантов Урала». На выигранные 13 миллионов они проведут фестиваль «Старый новый рок». На фестиваль-практикум «Кинопроба» выделили чуть больше 8 миллионов, а на фестиваль уличного кино - 6,8 миллиона. Еще один популярный в области фестиваль - EverJazz, организуемый фондом 2Умная среда» получил гораздо меньше - всего 790 тысяч рублей.

В поселке Студенческий Белоярского района появится теплый дом для бездомных и престарелых людей, оказавшихся в трудной ситуации. 499 тысяч рублей на его создание выиграла организация «Дари добро». Еще одна организация - «Особые люди» получит такую же сумму на организацию проекта по развитию инклюзивного туризма в Екатеринбурге и Свердловской области.

Почти три миллиона получит «Синара-Фонд». На эти деньги они организуют Арт-Платформу для развития и продвижения уральского современного искусства. Такую же сумму получил проект развития системы реабилитации онкопациентов организации «Вместе ради жизни». Благотворительный фонд «Я особенный» получит грант в 2,7 миллиона на «Школу особых родителей» для семей, имеющих детей с особенностями интеллекта и психического развития.

Фонд «Люблю и благодарю» выиграл грант в 493 тысячи рублей на организацию горячего питания для жителей Уралмаша и Эльмаша. Православная служба милосердия на 2,9 миллиона рублей создаст проект «Дорога к дому». Раз в полгода здесь смогут пройти программу социализации десять человек.

«Аистенок» получит 6,5 миллионов на оказание помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, а «Семья детям» - 1,6 миллионов на проект «Служба по принятию решений», который поможет специалистам государственных учреждений четырех муниципалитетов, в том числе Екатеринбурга, в развитии Школ приемных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Использовали дыхательные маски: в Екатеринбурге из загоревшегося подъезда спасли 12 человек
Детские городки и площадки для выгула собак: в Екатеринбурге обустроили 39 дворов
Родители Екатеринбурга просят вернуть Е-карту в метро
Телефон пропавшей Ксении Каторгиной стал доступен для звонков
Альфа-Банк и НЛМК провели первую транзакцию через Marco Polo с использованием блокчейн-технологий
Измененному кресту Покраса Лампаса на Уралмаше дали новое название
На Урале ликвидировали 5 свалок, образованных в лесу
Выезд в центр из Академического района Екатеринбурга упростили
В Екатеринбург на вертолете доставили 4-летнюю девочку, обварившуюся бульоном для холодца
Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов
Уральские сыщики отправились в Челябинск, чтобы найти пропавшую Ксению Каторгину
«Смогли прийти к общему знаменателю»: Куйвашев поделился впечатлениями о результатах опроса по храму
ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для строительства первичного карьера на Собственно-Качканарском месторождении
В Нижнем Тагиле завершились поиски Виктории Мубаракшиной
Федеральная сетевая компания обновляет силовое оборудование подстанции 220 кВ «Сорочинская»
Вытягивал деньги: на юриста, который два года морочил голову екатеринбурженке, завели уголовное дело
Украли деньги и пошли их пропивать: в Нижнем Тагиле ищут двух карманниц
Теперь точно: Дума Екатеринбурга отдаст городу сквер у Драмтеатра
Горы Урала вошли в десятку лучших мест для катания на сноуборде
Поиски пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной продолжатся у кладбища
Свердловчанка отсудила у детского лагеря 100 тысяч за сломанное плечо дочки
«Нет ни еды, ни воды, люди спят на чемоданах»: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Токио из-за тайфуна