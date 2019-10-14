2019-10-14T13:36:23+03:00
Происшествия

Украли деньги и пошли их пропивать: в Нижнем Тагиле ищут двух карманниц

Показываем их фотографии
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух местных жительниц, которые подозреваются в краже денегВ Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух местных жительниц, которые подозреваются в краже денегФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Нижнего Тагила ищет двух женщин, которых подозревают в кражах. Накануне в отделение обратились две местные жительницы. Первая рассказала, что в ночь на 12 октября в одном из местных баров у нее стащили сумку, в которой находились три тысячи рублей наличными и банковская карта.

- Обнаружив пропажу, девушка заблокировала карту. Чуть позже выяснилось, что этой же картой пытались расплатиться в другом баре города, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото первой подозреваемой. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото первой подозреваемой. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Вторая девушка отдыхала в том же баре сутками позже – у нее вытащили из сумки сотовый телефон и три банковских карты.

- Одной из них успели рассчитаться в кафе, сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - уточнили в УМВД.

Фото второй подозреваемой. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото второй подозреваемой. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Приметы первой подозреваемой: плотное телосложение, рост около 160-170 сантиметров. Была одета в желтую кофту с длинным рукавом и черные брюки.

Приметы второй подозреваемой: худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, лет 40. Была одета в цветастую кофту.

Всех, кто может помочь в установлении личности женщин, просят позвонить по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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