Индийский гамбит: школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам
Жительница Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам. 14-летняя Лея Гарифуллина взяла золотую медаль в возрастной категории 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Свердловской области.
Турнир проходил в индийском Мумбае. Юная спортсменка набрала 8,5 очков и 11 возможных.
- В последнем туре Гарифуллина сыграла вничью с мастером ФИДЕ из Канады Светланой Демченко, а её главная соперница Назерке Нургали проиграла азербайджанке Говхар Бейдуллаевой. В итоге, для определения чемпионки пришлось рассматривать дополнительные показатели, которые у екатеринбургской шахматистки были значительно лучше, - рассказали в федерации.
Но надо отметить, что весь турнир у девушки прошел без поражений. Лея победила в шести партиях и в пяти сыграла в ничью.
ИСТОЧНИК KP.RU