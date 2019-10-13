Индийский гамбит: школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-13T07:31:53+03:00

Лея Гарифуллина победила в шести партиях и сыграла пять ничьих

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Жительница Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам. 14-летняя Лея Гарифуллина взяла золотую медаль в возрастной категории 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Свердловской области.

Турнир проходил в индийском Мумбае. Юная спортсменка набрала 8,5 очков и 11 возможных.

- В последнем туре Гарифуллина сыграла вничью с мастером ФИДЕ из Канады Светланой Демченко, а её главная соперница Назерке Нургали проиграла азербайджанке Говхар Бейдуллаевой. В итоге, для определения чемпионки пришлось рассматривать дополнительные показатели, которые у екатеринбургской шахматистки были значительно лучше, - рассказали в федерации.

Но надо отметить, что весь турнир у девушки прошел без поражений. Лея победила в шести партиях и в пяти сыграла в ничью.

ИСТОЧНИК KP.RU