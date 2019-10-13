2019-10-13T06:47:48+03:00
Происшествия

Они шли на зеленый: в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку с внучкой

Водитель не заметил пешеходов
Лев ИСТОМИН
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Авария произошла, когда на улице было темно. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуАвария произошла, когда на улице было темно. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Серьезное ДТП произошло вечером, 12 октября, у дома №61 по улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Здесь 31-летний водитель, управляя автомобилем “Хендэ Акцент” не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

В итоге под колеса попали бабушка с внучкой. Травмы получила 8-летняя девочка, которую экстренно госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами в Детскую городскую больницу №9. Женщина от госпитализации отказалась.

По информации УГИБДД Екатеринбурга, по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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