Они шли на зеленый: в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку с внучкой

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-13T06:47:48+03:00

Авария произошла, когда на улице было темно. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

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Серьезное ДТП произошло вечером, 12 октября, у дома №61 по улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Здесь 31-летний водитель, управляя автомобилем “Хендэ Акцент” не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

В итоге под колеса попали бабушка с внучкой. Травмы получила 8-летняя девочка, которую экстренно госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами в Детскую городскую больницу №9. Женщина от госпитализации отказалась.

По информации УГИБДД Екатеринбурга, по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU