За четыре дня больше 1400 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-11T17:44:58+03:00

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За четыре дня больше 1407 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД. Госавтоинспекция подвела итоги мероприятия «Безопасная дорога». Мероприятие было направлено безопасное пересечение проезжей части пешеходами на переходах. Рейды прошли на 80 перекрестках области. Среди водителей нарушений зафиксировали меньше - 482. Из них 182 получили административный штраф, за то, что не пропустили пешеходов. За нарушение правил им придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость, быть предельно внимательными и готовыми остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам, прежде чем переходить дорогу, нужно остановиться, посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз налево, и, только убедившись в своей безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую часть. Во время перехода следует постоянно контролировать ситуацию, смотреть по сторонам и, по возможности, не останавливаться посередине, - добавили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения во время рейда проводили профилактические беседы об опасности нарушения правил перехода через дорогу и разъясняли правила ношения световозвращателей на верхней одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU