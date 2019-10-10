2019-10-10T19:59:27+03:00
Общество

Елку в «Екатеринбург-ЭКСПО» оформят в стиле ««Ну, погоди!»

В этом году мультсериалу исполнилось 50 лет
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: кадр из мультфильмаФото: кадр из мультфильма
Изменить размер текста:

Елку в «Екатеринбург-ЭКСПО» оформят в стиле ««Ну, погоди!». В этом году мультсериалу исполнилось 50 лет. Проект реализуется совместно с мультипликационной студией «Союзмультфильм». Кроме главных героев, волка и зайца, посетители смогут увидеть и других анимационных персонажей.

- Новогодняя елка на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» будет посвящена 50-летию культового советского и российского мультсериала «Ну, погоди!». Одноименный интерактивный спектакль будет проходить в конгресс-центре и станет главным шоу проекта, - рассказали в департаменте информационной политики.

На «ЭкспоЕлке» будут действовать более 50 аттракционов и зон развлечений. Воспитанники детских домов, спортивных школ и отличники учебы Свердловской области смогут посетить их бесплатно.

Всего, по оценкам организаторов, новогодний парк посетят свыше 100 тысяч гостей, в том числе гости из других регионов. В дни работы парка - с 26 декабря по 8 января - от центра города до «ЭкспоЕлки» и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горб и несвязная речь: в Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку
Сборная Польши, ранее приземлившаяся в Челябинске из-за закрытия Кольцово, долетела до Екатеринбурга
«Зажал и потащил в кусты»: в Екатеринбурге на девушку напал неизвестный молодой человек
Новые скамейки и исторические стелы: в Екатеринбурге открыли обновленную площадь Обороны
В онкодиспансере Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути
В Нижнем Тагиле по дороге в больницу таинственно исчезла женщина
В Екатеринбурге после ремонта открыли Детскую городскую поликлинику № 13
Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет
В Екатеринбурге студенты обратились к мэру с просьбой защитить их
Вадим Самойлов представляет в Екатеринбурге новую концертную программу
После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу
Самолет, севший на «брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром