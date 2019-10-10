СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-10T19:59:27+03:00

В этом году мультсериалу исполнилось 50 лет

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Елку в «Екатеринбург-ЭКСПО» оформят в стиле ««Ну, погоди!». В этом году мультсериалу исполнилось 50 лет. Проект реализуется совместно с мультипликационной студией «Союзмультфильм». Кроме главных героев, волка и зайца, посетители смогут увидеть и других анимационных персонажей.

- Новогодняя елка на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» будет посвящена 50-летию культового советского и российского мультсериала «Ну, погоди!». Одноименный интерактивный спектакль будет проходить в конгресс-центре и станет главным шоу проекта, - рассказали в департаменте информационной политики.

На «ЭкспоЕлке» будут действовать более 50 аттракционов и зон развлечений. Воспитанники детских домов, спортивных школ и отличники учебы Свердловской области смогут посетить их бесплатно.

Всего, по оценкам организаторов, новогодний парк посетят свыше 100 тысяч гостей, в том числе гости из других регионов. В дни работы парка - с 26 декабря по 8 января - от центра города до «ЭкспоЕлки» и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU