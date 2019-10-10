2019-10-10T17:59:43+03:00
Общество

Новые скамейки и исторические стелы: в Екатеринбурге открыли обновленную площадь Обороны

На реконструкции территория была с весны
Алина СУРИНА
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На площади появились три исторических стеллыНа площади появились три исторических стеллыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня открыли обновленную площадь Обороны. На ремонте территория была с весны. В основу реконструкции легла концепция под названием «Живая память».

- Площадь Обороны является символом подвига всего советского народа и местом памяти. Именно отсюда горожане уходили на фронт защищать свою Родину, - отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

На реконструированной территории появились раздельные мусорки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструированной территории появились раздельные мусоркиФото: Алексей БУЛАТОВ

На территории сохранили яблони, высаженные в честь людей, ушедших на фронт. Добавили кустарники и композиции из многолетних цветов, растений и злаковых трав.

- Вдоль центральной оси сквера - основного пешеходного маршрута площади - установили стенды, рассказывающие об историческом и военном прошлом Октябрьского района. Рисунок, уложенный в центре пространства, изображает языки пламени, символизирующего огонь общей памяти, - рассказали в департаменте информационной политики.

Детям тоже есть чем заняться на обновленной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детям тоже есть чем заняться на обновленной площадиФото: Алексей БУЛАТОВ

На площади заменили освещение, установили новые лавочки и урны для раздельного сбора мусора. Также на площади оборудовано два амфитеатра, а в глубине сквера появилась зона активности для подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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