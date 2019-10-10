В Екатеринбурге художник установил «зебру» на оживленной дороге

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-10T14:08:14+03:00

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Известный художник Сергей Лаушкин продолжает устанавливать в родном Екатеринбурге миниатюрные арт-объекты. На это раз он оборудовал небольшой пешеходный переход недалеко от своего дома.

Место выбрано подходящее: дублер улицы Токарей в сторону Металлургов.

Фото: Сергей Лаушкин

- В этом месте пешеходы спускаются с моста и переходят дорогу, движение оживленное, а пешеходного перехода нет, - говорят местные жители. – Видимо, художник намекнул чиновникам, чтобы побеспокоились о безопасности горожан.

Для установки миниатюрных объектов, Сергей Луашкин придумал вымышленного персонажа – мастера Жеку, который и установил «зебру».

Фото: Сергей Лаушкин

«Мастер Жека устанавливает пешеходный переход», - прокомментировал процесс автор.

Сергей Лаушкин неоднократно выставлял свои картины на выставках в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Портленде, Цюрихе и Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU