В Екатеринбурге художник установил «зебру» на оживленной дороге
Известный художник Сергей Лаушкин продолжает устанавливать в родном Екатеринбурге миниатюрные арт-объекты. На это раз он оборудовал небольшой пешеходный переход недалеко от своего дома.
Место выбрано подходящее: дублер улицы Токарей в сторону Металлургов.
Фото: Сергей Лаушкин
- В этом месте пешеходы спускаются с моста и переходят дорогу, движение оживленное, а пешеходного перехода нет, - говорят местные жители. – Видимо, художник намекнул чиновникам, чтобы побеспокоились о безопасности горожан.
Для установки миниатюрных объектов, Сергей Луашкин придумал вымышленного персонажа – мастера Жеку, который и установил «зебру».
Фото: Сергей Лаушкин
«Мастер Жека устанавливает пешеходный переход», - прокомментировал процесс автор.
Сергей Лаушкин неоднократно выставлял свои картины на выставках в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Портленде, Цюрихе и Вашингтоне.
ИСТОЧНИК KP.RU