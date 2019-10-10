2019-10-10T14:08:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге художник установил «зебру» на оживленной дороге

Сергей Лаушкин продолжает городские эксперименты
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Объект художник установил на оживленном месте. Фото: Сергей ЛаушкинОбъект художник установил на оживленном месте. Фото: Сергей Лаушкин
Изменить размер текста:

Известный художник Сергей Лаушкин продолжает устанавливать в родном Екатеринбурге миниатюрные арт-объекты. На это раз он оборудовал небольшой пешеходный переход недалеко от своего дома.

Место выбрано подходящее: дублер улицы Токарей в сторону Металлургов.

Фото: Сергей Лаушкин

Фото: Сергей Лаушкин

- В этом месте пешеходы спускаются с моста и переходят дорогу, движение оживленное, а пешеходного перехода нет, - говорят местные жители. – Видимо, художник намекнул чиновникам, чтобы побеспокоились о безопасности горожан.

Для установки миниатюрных объектов, Сергей Луашкин придумал вымышленного персонажа – мастера Жеку, который и установил «зебру».

Фото: Сергей Лаушкин

Фото: Сергей Лаушкин

«Мастер Жека устанавливает пешеходный переход», - прокомментировал процесс автор.

Сергей Лаушкин неоднократно выставлял свои картины на выставках в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Портленде, Цюрихе и Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УБРиР запустил предновогоднюю акцию для владельцев бизнес-карт
Сборная Польши приземлилась в Челябинске из-за экстренной посадки военного самолета в Кольцово
Артисты группы Smokie не могут вылететь на концерт в Екатеринбург из-за задержанных рейсов в Кольцово
Три призывника из Екатеринбурга вместо армии ушли работать почтальонами
Розничный бизнес УБРиР перешел на работу по agile-методам
«Точка притяжения»: Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных городов РФ по версии Forbes
Екатеринбуржец победил на международной олимпиаде по программированию
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
«Приоритеты сменились»: Аркадий Чернецкий объяснил, почему станция метро «Бажовская» не нужна Екатеринбургу
Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы
Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму
«Группа ЛСР» заключила первую сделку с использованием эскроу-счета
Источник: пилот «севшего на брюхо» АН-12 забыл выпустить шасси
За неделю до аварийной посадки АН-12 в Кольцово прошли учения по эвакуации
Прямой дополнительный поезд свяжет Екатеринбург и Казань в ноябрьские праздники
В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета задерживаются десятки рейсов
Из-за севшего на «брюхо» в Кольцово самолета уральцев отправляют в Челябинск, Пермь и Тюмень