В Екатеринбурге автобус сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Пострадавшего увезли в больницу
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге автобус сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Постадавшего увезли в больницу. Инцидент произошел на улице Данилы Зверева недалеко от поворота на Вилонова. По словам очевидцев, сбитый мужчина лежал на обочине. В ГИБДД подтвердили факт ДТП.
- Сотрудники разбираются в обстоятельствах ДТП. Пострадавший госпитализирован, - сказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Подробности происшествия будут известны позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU