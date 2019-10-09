2019-10-09T20:12:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге автобус сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Пострадавшего увезли в больницу
Алина СУРИНА
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествияСотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге автобус сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Постадавшего увезли в больницу. Инцидент произошел на улице Данилы Зверева недалеко от поворота на Вилонова. По словам очевидцев, сбитый мужчина лежал на обочине. В ГИБДД подтвердили факт ДТП.

- Сотрудники разбираются в обстоятельствах ДТП. Пострадавший госпитализирован, - сказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Подробности происшествия будут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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