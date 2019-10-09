«От удара машину отбросило на тротуар»: в Нижнем Тагиле трамвай слетел с рельсов и врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-09T18:26:20+03:00

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В Нижнем Тагиле трамвай слетел с рельсов и врезался в легковушку. Жуткое ДТП произошло на улице Индустриальной. По словам очевидцев от удара автомобиль Mazda отбросило на тротуар. Водителя машины зажало в салоне. Выбираться ему помогали прохожие. Сейчас он находится в больнице в ЦГБ № 4. Травмы получил и один из пассажиров трамвая. Его тоже увезли на скорой.

- В 17.00 водитель трамвая, следуя по маршруту № 4 «ВМЗ-Тагилстрой» допустила съезд второго вагона с рельс и столкновение с автомобилем «Mazda 3». В результате ДТП 2 человека получили травмы различной степени тяжести: водитель а/м «Мазда 3» с диагнозом перелом ребер справа, ушиб грудной клетки, пассажир трамвая, мужчина 1986 года рождения, с диагнозом перелом ребер справа, - рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла из-за дефекта рельса. В трамвае в момент ДТП находилось 4 пассажира. В автомобиле 2 пассажира и водитель. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU