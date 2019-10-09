Пенсионеров Урала обучат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона»
Пенсионеров Урала обучат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона». Интерактивная панель полностью адаптирована под запросы пенсионеров и инвалидов. Смартфон установили в комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.
- Он совмещает в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости. Установка смартфона приурочена к старту нового учебного сезона в «Школах пожилого возраста» по теме «Компьютерная грамотность», действующей в рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Такой социальный проект по обучению работе на смартфоне запускается в России впервые, - рассказали в департаменте информационной политики.
Смартфон предназначен для проведения интерактивных уроков и тренингов, работы c электронными ресурсами. После прохождения обучающего курса пожилые люди будут уверенно ориентироваться в своих смартфонах, пользоваться возможностями онлайн-доступа к госуслугам, легко находить нужную информацию на интерактивных панелях в торговых центрах и других общественных местах.
Ежегодно обучение по компьютерной грамотности проходит порядка 3 тысяч пенсионеров региона. За период 2014-2019 годов на территории Свердловской области в рамках «Школы пожилого возраста» прошли обучение по компьютерной грамотности более 19 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU