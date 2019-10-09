2019-10-09T17:47:38+03:00
Общество

Пенсионеров Урала обучат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона»

Интерактивная панель полностью адаптирована под запросы пенсионеров и инвалидов
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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Пенсионеров Урала обучат компьютерной грамотности с помощью большого «Городского смартфона». Интерактивная панель полностью адаптирована под запросы пенсионеров и инвалидов. Смартфон установили в комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.

- Он совмещает в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости. Установка смартфона приурочена к старту нового учебного сезона в «Школах пожилого возраста» по теме «Компьютерная грамотность», действующей в рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Такой социальный проект по обучению работе на смартфоне запускается в России впервые, - рассказали в департаменте информационной политики.

Смартфон предназначен для проведения интерактивных уроков и тренингов, работы c электронными ресурсами. После прохождения обучающего курса пожилые люди будут уверенно ориентироваться в своих смартфонах, пользоваться возможностями онлайн-доступа к госуслугам, легко находить нужную информацию на интерактивных панелях в торговых центрах и других общественных местах.

Ежегодно обучение по компьютерной грамотности проходит порядка 3 тысяч пенсионеров региона. За период 2014-2019 годов на территории Свердловской области в рамках «Школы пожилого возраста» прошли обучение по компьютерной грамотности более 19 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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