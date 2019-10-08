СЕГОДНЯ 20:33 2019-10-08T20:34:16+03:00

Школьников увезли сначала в отделение, а затем в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге пять подростков отравились парами клея. В полицию обратились жители Химмаша. В одном из дворов они заметили трех молодых людей и двух девушек вдыхающих пары клея.

- В дежурную часть отдела полиции №13 по Екатеринбургу от местных жителей поступил тревожный сигнал о том, что на улице обнаружена группа несовершеннолетних нюхающих клей, - подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Школьников 15-16 лет забрали в отделение. Уже оттуда полицейским пришлось вызывать неотложку. По словам полиции, подростки вели себя неадекватно. Несовершеннолетних увезли в одно из медицинских учреждений города.

Все пятеро школьников из неблагополучных семей и уже состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас в полиции решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащие воспитание несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU