2019-10-08T18:34:05+03:00
Спорт

В Екатеринбург прилетит молодёжная сборная России по футболу

Спортсмены сразятся со сверстниками из Польши
Алина СУРИНА
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Встреча «молодёжек» пройдёт 11 октября на «Екатеринбург Арене»Встреча «молодёжек» пройдёт 11 октября на «Екатеринбург Арене»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург прилетит молодёжная сборная России по футболу. Спортсмены сразятся со сверстниками из Польши. Встреча «молодёжек» пройдёт 11 октября на «Екатеринбург Арене», в 19:00.

- После завершения тренировочной работы в Новогорске, куда тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым вызывал 23 игроков, команда 9 октября отправится в Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что россияне попали в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче команда Михаила Галактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью с Болгарией (0:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

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