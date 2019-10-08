«Это не пропаганда и не агитация»: православный активист спел песню о строительстве храма в центре города Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-08T13:59:49+03:00

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Православный активист из Екатеринбурга написал песню про храм Святой Екатерины, споры о строительстве которого ведутся несколько месяцев. Александр Гавриленко за неделю сочинил стихи, придумал музыку и вот недавно снял клип.

- В ней я хотел рассказать историю Храма Святой Екатерины и позвать горожан всех вместе выбрать новое достойное место для Главного Собора Города, - рассказывает Александр.

В песне поется «Мы возродим любимый наш Собор на новом месте, в мире и радости, обиды отпустив, место достойное ему найдем с тобою вместе». Александр говорит, что идея родилась спонтанно. Он сидел у себя в саду и начал напевать эти строчки. В песне активист призывает проголосовать за строительство храма в центре города, а именно на месте Приборостроительного завода.

- Это не пропаганда и не агитация. Я написал ее, чтобы всем было понятно, что этот храм не что-то придуманное, новодельное, а то, что мы потеряли в лихие времена, и теперь его надо восстановит, - добавил он.

Отметим, Гавриленко был единственным представителем православной общественности в составе рабочей группы при мэрии Екатеринбурга по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU