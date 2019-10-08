2019-10-08T13:59:49+03:00
Общество

«Это не пропаганда и не агитация»: православный активист спел песню о строительстве храма в центре города Екатеринбурга

Александр Гавриленко сам написал слова и музыку
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: www.youtube.comФото: www.youtube.com
Изменить размер текста:

Православный активист из Екатеринбурга написал песню про храм Святой Екатерины, споры о строительстве которого ведутся несколько месяцев. Александр Гавриленко за неделю сочинил стихи, придумал музыку и вот недавно снял клип.

- В ней я хотел рассказать историю Храма Святой Екатерины и позвать горожан всех вместе выбрать новое достойное место для Главного Собора Города, - рассказывает Александр.

В песне поется «Мы возродим любимый наш Собор на новом месте, в мире и радости, обиды отпустив, место достойное ему найдем с тобою вместе». Александр говорит, что идея родилась спонтанно. Он сидел у себя в саду и начал напевать эти строчки. В песне активист призывает проголосовать за строительство храма в центре города, а именно на месте Приборостроительного завода.

- Это не пропаганда и не агитация. Я написал ее, чтобы всем было понятно, что этот храм не что-то придуманное, новодельное, а то, что мы потеряли в лихие времена, и теперь его надо восстановит, - добавил он.

Отметим, Гавриленко был единственным представителем православной общественности в составе рабочей группы при мэрии Екатеринбурга по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
«Целый год занимались демократией»: мэр Екатеринбурга уволил руководителей, из-за которых срывались сроки
Онлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-Банка
В Екатеринбурге мужчина угрожал распилить полицейского бензопилой
«Нож лежал в детской кроватке»: на Урале студент погиб защищая маму друга
«Времени все меньше»: под Екатеринбургом вторые сутки ищут бабушку со шрамом на шее
«Все, что нужно – отремонтируем»: до 2025 года мэрия Екатеринбурга восстановит 60 школ
В садовом домике под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина
Вложились в искусство: свердловские ТЮЗ и филармония получили гранты в семь миллионов
В Екатеринбурге ужесточили приговор провайдеру, который пытал ребенка ошейником-электрошокером
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как отличить настоящие опросные бланки от фальшивки
На Урале директора лыжной базы отправили под суд из-за мальчика, который упал с «ватрушки»