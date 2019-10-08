В Екатеринбурге мужчина угрожал распилить полицейского бензопилой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-08T13:40:36+03:00

Все произошло, когда мужчина валил деревья Фото: УКЛАДОВ Егор

Участковый утверждает, что "болгарка" в этот момент была запущена

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Екатеринбуржец Альберт Каюмов предстанет перед судом за угрозу распилить полицейского бензопилой.

Как рассказали «Комсомолке» в Октябрьском районном суде, материалы этого уголовного дела поступили к ним во вторник, 8 октября. Каюмова будут судить по части один статьи 318 (Угроза применения насилия в отношении представителя власти).

События, из-за которых Каюмов предстанет перед судом, произошли в июле прошлого года.

Силовик застал екатеринбуржца в момент, когда он «болгаркой» пилил лес в районе Компрессорного. Участковый заподозрил, что Каюмов делал это незаконно. На появление полицейского «черный лесоруб» отреагировал агрессивно.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном отделе СКР по Октябрьскому району, дровосек сказал участковому: «Не подходи, распилю».

Показания о том, была ли бензопила в этот момент заведена у полицейского и лесоруба разнятся.

- Потерпевший в своих показаниях указал, что бензопила была заведена, - уточнил старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Денис Савин.

Все произошло рядом с частным сектором. Фото: предоставлено следственным отделом по Октябрьскому району

Следователь добавил, что Каюмов в своих показаниях говорил, что пила наоборот была выключена. В остальном он свою вину признал.

- По профессии мужчина строитель. В показаниях он пояснил, что дрова хотел использовать для личных нужд, - уточнил Денис Савин.

Каюмову грозит наказание вплоть до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU