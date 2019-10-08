2019-10-08T13:40:36+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина угрожал распилить полицейского бензопилой

Участковый утверждает, что "болгарка" в этот момент была запущена
Евгений Стоянов
Поделиться:
Все произошло, когда мужчина валил деревьяВсе произошло, когда мужчина валил деревьяФото: УКЛАДОВ Егор
Изменить размер текста:

Екатеринбуржец Альберт Каюмов предстанет перед судом за угрозу распилить полицейского бензопилой.

Как рассказали «Комсомолке» в Октябрьском районном суде, материалы этого уголовного дела поступили к ним во вторник, 8 октября. Каюмова будут судить по части один статьи 318 (Угроза применения насилия в отношении представителя власти).

События, из-за которых Каюмов предстанет перед судом, произошли в июле прошлого года.

Силовик застал екатеринбуржца в момент, когда он «болгаркой» пилил лес в районе Компрессорного. Участковый заподозрил, что Каюмов делал это незаконно. На появление полицейского «черный лесоруб» отреагировал агрессивно.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном отделе СКР по Октябрьскому району, дровосек сказал участковому: «Не подходи, распилю».

Показания о том, была ли бензопила в этот момент заведена у полицейского и лесоруба разнятся.

- Потерпевший в своих показаниях указал, что бензопила была заведена, - уточнил старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Денис Савин.

Все произошло рядом с частным сектором. Фото: предоставлено следственным отделом по Октябрьскому району

Все произошло рядом с частным сектором. Фото: предоставлено следственным отделом по Октябрьскому району

Следователь добавил, что Каюмов в своих показаниях говорил, что пила наоборот была выключена. В остальном он свою вину признал.

- По профессии мужчина строитель. В показаниях он пояснил, что дрова хотел использовать для личных нужд, - уточнил Денис Савин.

Каюмову грозит наказание вплоть до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
«Целый год занимались демократией»: мэр Екатеринбурга уволил руководителей, из-за которых срывались сроки
«Это не пропаганда и не агитация»: православный активист спел песню о строительстве храма в центре города Екатеринбурга
Онлайн-сделки стали безопаснее благодаря разработке Альфа-Банка
«Нож лежал в детской кроватке»: на Урале студент погиб защищая маму друга
«Времени все меньше»: под Екатеринбургом вторые сутки ищут бабушку со шрамом на шее
«Все, что нужно – отремонтируем»: до 2025 года мэрия Екатеринбурга восстановит 60 школ
В садовом домике под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина
Вложились в искусство: свердловские ТЮЗ и филармония получили гранты в семь миллионов
В Екатеринбурге ужесточили приговор провайдеру, который пытал ребенка ошейником-электрошокером
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как отличить настоящие опросные бланки от фальшивки
На Урале директора лыжной базы отправили под суд из-за мальчика, который упал с «ватрушки»