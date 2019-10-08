«Все, что нужно – отремонтируем»: до 2025 года мэрия Екатеринбурга восстановит 60 школ

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-08T12:38:18+03:00

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Мэрия Екатеринбурга до 2025 года отремонтирует 60 школ. Соответствующая поправка появилась в постановлении администрации, которое подписал глава города Александр Высокинский.

- Мы все знаем, что ежегодно в Екатеринбурге сдается около миллиона квадратных метров жилья, и по обеспеченности образовательными организациями городу необходимо соответствовать этому показателю, - отметил мэр. – Школа №1 в этом году сдана, школы в Академическом и Солнечном будут сданы в следующем. Все, что нужно отремонтировать – отремонтируем.

Эти изменения, в первую очередь, относятся к школе №156 и №24, которые сейчас находятся в плохом состоянии. Сейчас по городу в ремонте нуждаются 105 школ – и больше половины из них будут отремонтированы до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU