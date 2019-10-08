Прокуратура отправила под суд спикера думы Сысерти из-за поездок за границу

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-08T09:35:10+03:00

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Прокуратура Сысерти отправила под суд спикера местной думы из-за поездок за границу. Его обвиняют в мошенничестве и использовании служебного положения в личных целях. Подобный инцидент был замечен в октябре и ноябре 2017 года.

- Депутат находился за пределами РФ по обстоятельствам, не связанным с осуществлением служебных полномочий. При этом он покинул рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

А в табеле рабочего времени, который он составил позже, было указано, что в это время он находился на работе. Также он утвердил четыре документа о перечислении зарплаты и направил их в бухгалтерию.

И таким образом ему на счет были переведены 53 тысячи рублей. В связи с этим на него было заведено уголовное дело и перенаправлено в Сысертский районный суд.

- В ходе предварительного расследования органами СКР допрошено более 20 свидетелей, проведён анализ служебной, кадровой и финансовой документации, регламентирующей порядок деятельности муниципальной думы. В настоящее время ущерб уже погашен обвиняемым, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU