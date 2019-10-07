Жили там же, где готовили салаты: в Нижнем Тагиле нашли нелегальный цех с 15 мигрантами

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-07T17:39:44+03:00

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В Нижнем Тагиле нашли нелегальный цех с 15 мигрантами. Иностранные граждане готовили салаты в том же здании где жили. Измельченные овощи стояли в тазах прямо на полу. Готовую продукцию из цеха поставляли в магазины крупной сети по городам области. Обнаружили нелегальное производство на улице Лесная в поселке Первомайский бойцы ОМОНа, полицейские и сотрудники ФСБ.

- При осмотре цеха, где производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, работники не имеют санитарных книжек, обнаружены коробки с готовой продукцией, а также упаковочная тара. Работники тут же и проживали в отдельной комнате, оборудованной двухъярусными кроватями, - подтвердили в пресс-службе Управления Росгвардии.

У 13 человек не было необходимых для работы документов. Их привлекли к административной ответственности. Шесть работников цеха и вовсе незаконно находились на территории России. Их выдворили из страны. Сейчас нелегальное предприятие будет проверять прокуратура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736379" frameborder="0"></iframe> Нелегальный цех по изготовлению салатов в Нижнем Тагиле.Видео: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU