2019-10-07T12:46:53+03:00
Общество

Побывать в нескольких «мирах»: в Екатеринбурге открылась обновленная набережная Исети

Площадку уже успели оценить горожане
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге торжественно открыли обновленную набережную ИсетиВ Екатеринбурге торжественно открыли обновленную набережную ИсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие обновленной набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева. На обходе присутствовал мэр города Александр Высокинский, а вот заявленные ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прибыть не смогли. Как отметили в мэрии, у них появились неотложные дела.

Работы по реконструкции набережной продолжались почти два года. За это время она значительно преобразилась: установили новую детскую площадку, которую уже оценили горожане, поставили много новых качелей, а также закатали пешеходные дорожки.

Горожане уже успели оценить новую площадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане уже успели оценить новую площадкуФото: Алексей БУЛАТОВ

- На них уложено покрытие из специального материала, который обладает гидроизоляционными свойствами, имеет привлекательный внешний вид и неприхотлив в повседневном использовании, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На набережной появились новые газоны, деревья, а также новое освещение. На пространстве между зданием ГЦСИ и Исетью создана большая площадка для массовых мероприятий.

На мероприятии присутствовал Высокинский, вот только другие заявленные гости прийти не смогли Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мероприятии присутствовал Высокинский, вот только другие заявленные гости прийти не смоглиФото: Алексей БУЛАТОВ

- По задумке авторов проекта, двигаясь по набережной, человек должен побывать в нескольких «мирах», получив возможность практически мгновенно сменить быстрый ритм городской жизни на неспешную прогулку, - уточнили в мэрии.

На набережной появились новые скамейки, пешеходные дорожки, детская площадка и качели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной появились новые скамейки, пешеходные дорожки, детская площадка и качелиФото: Алексей БУЛАТОВ

За реконструкцию набережной в рамках общегородского голосования высказалось больше 122 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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