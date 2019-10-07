«Создает шум»: Мария Захарова из МИДа обвинила Ройзмана в бездействии

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-07T08:01:02+03:00

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Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова обвинила бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в том, что тот вместо реальной помощи нуждающимся «создает шум», сообщают ngzt.ru.

На своей странице в Facebook Захарова ответила на пост экс-мэра о том, что его знакомому на Кипре, который получил тяжелую травму позвоночника, нужна помощь, а страховая компания бездействует.

- Его довезли до больницы, но лечение не начинают из-за того, что страховая бездействует. Консульство говорит, что возможности ограничены. Нужен шум, - написал 5 октября сам Ройзман.

В ответ на это, дипломат заявила, что вся необходимая помощь мужчине оказывается – над этим работают отечественные дипломаты на Кипре.

- С самого начала истории с ним [туристом – Прим.Ред.] в контакте были консульские сотрудники. Звонили в страховую, убеждали принять срочные меры. Постоянно стимулировали лечащего врача оказывать должное лечение и предоставить документы для российских врачей, - рассказала Захарова. – Да, возможности действительно ограничены. Потому что не волшебники: страховая не может признать случай страховым, если нет документов, подтверждающих, что человек не был пьян. А если состояние алкогольного опьянения зафиксировано, то страховая отказывает. Это прописано в страховке. Поэтому работали с больницей, подгоняя с оформлением документов.

Дипломат отметила, что у самого Ройзмана есть все контакты, чтобы «позвонить и оказать реальное содействие». Однако этого, по ее словам, не происходит: Евгений Ройзман не может помочь своему знакомому – и было бы полезнее, в его случае, открыть приют для бездомных животных.

- Евгений, я понимаю, что Вы ни документы оформить, ни вылечить, ни эвакуировать никого не можете. Это все делает государство. Но уверяю: кроме шума, Вы способны на многое. Например, помочь Донецкому приюту для бездомных животных. Извините, что я о банальном. Но там действительно патовая история. Много собак и кошек остались без хозяев, им необходимы лекарства, вакцины и операции.

Захарова добавила, что и сама «снова скинула им на карту» небольшую сумму. По ее словам – это очень эффективный способ помочь, который значительно экономит время.

ИСТОЧНИК KP.RU