На Латвийской 9-летний мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной

СЕГОДНЯ 21:45 2019-10-05T21:45:14+03:00

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В шестом часу вечера в Екатеринбурге на улице Латвийской произошла авария с участием маленького пешехода. Иномарка «Киа Рио» сбила девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть.

- С тупой травмой живота с места аварии мальчик был госпитализирован в детское лечебное учреждение, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Как стало известно, несовершеннолетний, подойдя к проезжей части, посмотрел налево, потом направо и, подождав пока автомашины справа проедут, начал переход, не посмотрев еще раз налево. Предварительно установлено, что ребенок выбежал перед близко движущимся транспортом.

За рулем машины сидел 36-летний мужчина. Он рассказал, что ехал со скоростью 40-45 километров в час. Справа вдоль дороги стояли дети. Когда он приблизился к ним, один из мальчиков вдруг стал переходить проезжую часть. От наезда ребенок упал. Медиков вызвал сам водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU