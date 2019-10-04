Хотела напугать мужа: в Свердловской области ссора женщины с сестрой супруга закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-04T18:53:02+03:00

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В Свердловской области ссора женщины с сестрой супруга закончилась поножовщиной. О раненой женщине в дежурную часть сообщил прохожий. Сейчас жительницу Богдановича приговорили к двум годам лишения свободы.

18 июля она принимала гостей. Вместе с супругом и его сестрой весь вечер они употребляли алкоголь. Застолье завершилось конфликтом женщин. Когда муж стал защищать свою сестру, жена решила его напугать.

- Чтобы напугать и усмирить мужа, женщина прошла на кухню, взяла нож и выбежала во двор дома. Муж и его сестра последовали за ней. Ссора закончилась ранением гостьи. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Богдановичской ЦРБ, а подозреваемую доставили в ОМВД для установления личности и выяснения всех обстоятельств, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.

Ранее не судимая местная жительница, 1990 года рождения, признала вину, раскаялась и написала явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU