2019-10-04T18:50:25+03:00
Общество

Больше века на передовой: свердловские сыщики отмечают День образования легендарной службы

Уголовному розыску – 101 год
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФото: предоставлено Валерием Горелых
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В пятницу, 4 октября, уральских сыщиков торжественно поздравили в зале коллегий главного Управления МВД России по Свердловской области со 101-й годовщиной со дня образования легендарной службы Уголовного розыска.

Именно опытные специалисты этой службы первыми вступают в борьбу с криминалом, отстаивая интересы граждан. Эта профессия требует ответственности, дисциплины и мужества, а также стойкости духа и полной самоотдачи.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Сыщиков поздравили начальник Главного управления генерал–майор полиции Александр Мешков, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, глава Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, начальник отдела криминалистики Следственного Комитета России по Свердловской области Никита Савинцев, руководитель Совета ветеранов уголовного розыска Александр Хренов.

- Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам - многие из них, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают свою деятельность. Для них это - жизнь, потому что они передают свой богатый опыт молодому поколению сотрудникам органов правопорядка. В этот день поздравляю всех, кто представляет эту профессию, и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и успехов во всех делах, - сказал в своем выступлении начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

По доброй традиции память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. Сначала прозвучал метроном, а затем гимн уголовного розыска.

- Ряд отличившихся в борьбе с криминальным элементом оперуполномоченных и ветеранов службы на праздничном вечере наградили почетными грамотами, памятными подарками и ведомственными медалями. Общее количество удостоенных поощрений составило более 50 человек. С праздником, наши уважаемые сыщики! - подвел итоги торжественной встречи полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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