«Е-Карта» не подошла: в Екатеринбурге поздно вечером школьника высадили из автобуса

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-04T16:51:54+03:00

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Очередной курьезный случай произошел в Ленинском районе в Екатеринбурге в общественном транспорте. Здесь накануне поздно вечером из салона пассажирского автобуса высадили 14-летнего школьника. Самое интересное, что у парня была при себе «Е-Карта» с положительным балансом. А вот паспорт он забыл дома.

Кондуктор проявил излишнюю принципиальность, и ребенку пришлось пройти несколько километров пешком по темному городу. Впрочем, деяние сотрудника автобуса не осталось без внимания надзорных органов – теперь СКР проводит проверку, по итогам которой силовики сделают выводы.

- Следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что в городе Екатеринбурге кондуктор общественного транспорта высадила из автобуса 14-летнего школьника, у которого не оказалось с собой документов, подтверждающих право ехать по временному проездному, - рассказывают в пресс-службе СКР.

Следователи уже опросила парня и очевидцев инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU