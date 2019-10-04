Попал на камеры: в Екатеринбурге разыскивают велосипедного вора
Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого подозревают в краже велосипеда. Вечером 24 июля, с 18:00 до 19:00, мужчина зашел в дом по улице Фрунзе, 58 и стащил припаркованный на лестничной площадке велосипед.
- Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 20 тысяч рублей. При этом все это было зафиксировано на видеокамерах, установленных в лифте и подъезде, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание за подобный проступок предполагает лишение свободы до двух лет.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Полиция просит всех, кто мог видеть этого мужчину, позвонить по телефонам: 8 (343) 294-14-26 или +7(982) 689-26-85.
ИСТОЧНИК KP.RU